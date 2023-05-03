Шансы удваиваются: в одной номинации акции «Губернаторский дневник» могут оказаться сразу два победителя

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За первые три дня сбора заявок для участия в акции «Губернаторский дневник» в редакцию «Комсомольской правды в Пскове» поступило аж несколько десятков писем. Пока прием заявок в самом разгаре, мы хотим напомнить участникам, каким образом в 2023 году будут определяться победители.

В акции участвуют школьники Псковской области в трёх возрастных категориях: со 2 по 4 классы, с 5 по 7 классы и с 8 по 11 классы. В юбилейном сезоне решением организаторов была отменена возможность участвовать победителям прошлых лет, чтобы дать возможность новым ребятам побывать в гостях у губернатора.

По правилам конкурса, участники присылают заявки с бланками, где указывают количество заработанных оценок в минувшем учебном году. Так как кто-то учится по треместрам, а у кого-то четверти, оценки подсчитываются по сезонам: за осень, зиму и весну (кроме мая).

По итогам каждого из сезонов победа отдаётся участникам, набравшим больше всего «пятёрок». Получается, что в каждой возрастной группе выявляется по одному победителю. И неважно, что отличник в одном из сезонов много проболел или отсутствовал на уроках по другим причинам - у него в запасе остаются ещё два сезона для победы.

Кстати, шансы победить у ребят удваиваются, если сразу два отличника в одной возрастной категории получили одинаковое количество оценок в сезоне. Согласно правилам, они оба становятся победителями.

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