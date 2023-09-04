В Пскове создали комиссию по изменению типа бомбоубежищ

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В Пскове вышло постановление городской администрации по созданию специальной комиссии по изменению типа защитных сооружений гражданской обороны. Документ опубликован на портале Нормативных правовых актов Псковской области и заверен подписью главой города Пскова Борисом Елкиным.

Согласно информации, опубликованной в документе, комиссия будет оценивать состояние готовности защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО). В список попадут бомбоубежища, находящиеся в муниципальной собственности города. Комиссия будет ответственна за составление техники-экономического заключения и рассмотрение документации возможных изменений такого типа сооружений. Ответственная группа составит акты согласия или отказа от изменений типа сооружения.

«После утверждения акт об изменении типа ЗС ГО в течение десяти рабочих дней комиссией направляется: первый экземпляр – в МЧС России через Главное управление МЧС России по Псковской области; второй экземпляр – в соответствующий орган, утвердивший акт об изменении типа ЗСГО; третий экземпляр – в Главное управление МЧС России по Псковской области; четвертый экземпляр – в МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях; пятый экземпляр – в организацию, в которой ЗС ГО находится на праве хозяйственного ведения или оперативного управления», – отмечается в постановлении администрации Пскова.

Уже известно, что председателем комиссии назначен заместитель главы администрации Пскова Виталий Сухинский. Заместителем председателя будет председатель комитета по делам гражданской обороны и предупреждению ЧС администрации города Владимир Воробьев. Секретарем комиссии назначен инженер первой категории отдела гражданской защиты профильного комитета Андрей Кондратьев.

В своем решении комиссия будет отталкиваться от законов Конституции РФ, а также руководствоваться указами президента, федеральными законами, нормативно-правовыми актами Правительства РФ, правительства Псковской области и положением, опубликованным администрацией Пскова.

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