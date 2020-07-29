2020-07-29T13:35:20+03:00
Общество

Псковичи временно смогут поехать только в две европейские страны

Принимать туристов из России выразили готовность только две европейские страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в одной из европейских дипмиссий.
Анна Лаба
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Псковичи в ближайшее время смогут путешествовать только в двух европейских направлениях. Готовы принять русских лишь Хорватия и Мальта.

Остальные страны решили не открывать границы для России как минимум до второй половины августа. Даже несмотря на важность приграничного туризма с Россией, Финляндия, например, откроется не раньше 25 августа.

Псковичи смогут отправиться в Эстонию через месяц – в сентябре, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, и мир не захлестнет вторая волна коронавируса.

Однако для жителей Пскова сейчас открыт внутренний туризм. Налажено авиасообщение с Анапой, Калининградом, Симферополем. Из городского аэропорта летят самолеты напрямик до моря.

Помимо этого, на поезде сейчас можно доехать прямым рейсом в разные стороны России: в Санкт-Петербург, в Москву – из этих городов можно пересесть на другой рейс и отправиться куда угодно.

С августа запустят прямое железнодорожное сообщение с Крымом.

Альтернативой поезду может послужить автобус из Пскова, который также может доставить в разные города России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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