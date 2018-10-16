Для участия в псковском фотоконкурсе «Котябрь» уже отправлено семь заявок

16 Окт. 18:00 2018-10-17T10:10:42+03:00

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Не так давно у «Комсомольской правды - Псков» стартовал фотоконкурс «Котябрь». Это конкурс умилительных фотографий котиков и кошечек. «Котябрь» радует всех, начиная от зрителей и болельщиков и заканчивая организаторами и партнерами. Невозможно остаться равнодушным, глядя на пушистых участников осеннего конкурса. В нем, кстати, уже заявлено семь четырехлапых участников.

Первый конкурсант - рыжий Тортик. Да, да, именно Тортик, но не сладкий, а спящий. Фотографию в редакцию прислала Алеся Галковская и поделилась с корреспондентом историей имени своего питомца.

- Мы пошли в магазин за тортиком, а у магазина старушка раздавала маленьких, только открывших глазки, котят. И мы принесли домой котенка, и назвали его «Тортик», - поведала его хозяйка Алеся.

Второй участник - серенькая красавица Тигра. Киса позирует для фото, сидя на подоконнике рядом с фиалкой. Тигра загадочно смотрит в окно и ждет «лайков» болельщиков. Снимок фотогеничной кошечки прислала Ирина Егорова.

Третий конкурсант - «ну очень серьезный кот Тимоша». Сиамский красавец всем своим видом показывает, что он хочет победить в конкурсе. Поэтому Тимоша ждет голосов от зрителей. Фотографию серьезного котейки прислала в редакцию Наталья Головина.

Следующий участник - «сладкий» Василий. Шотландский вислоухий пушистик отдыхает на ворсистом ковре перед конкурсом. Вероятно, упитанному Василию снится победа, поэтому не нужно расстраивать котика - голосуйте. Снимок получили от Анастасии Посуховой.

Пятый конкурсант - желтоглазый Тихон. Красивый, пушистый котик с большими усами, позирует для конкурса «Котябрь». Докажите питомцу, что он позировал не зря, проголосуйте за Тихона. Фото четырехлапого друга прислал в редакцию Роман Дмитриев. Роман также поведал корреспонденту об интересных особенностях своего любимца.

- Тихон у нас немного диковат, но это с гостями, может даже покусать. С нами же милейшее существо. Мягкий и пушистый, любит обниматься и спать на подушке. Несмотря на возраст, восемь лет, носится по квартире как котёнок. Кот домашний, но постоянно рвётся на улицу, хотя и не знает зачем. Однажды проскользнул в подъезд и всю ночь сидел на окне. Заметили только утром! Кот этим был явно шокирован. А в остальном просто жирненький котяра, - смеялся хозяин Роман.

Шестой участник - рыжий деловой красавец. Котик «определяется с планами на вечер» в тот момент, когда его фотографирует. Скорее всего, рыжик уже все давно распланировал и знает, как отметит победу. Поэтому не портим планы котику и голосуем. Фотография в конкурсный альбом пришла от Зинаиды Корейченко.

Седьмой претендент на победу - зевающий котенок. Фотогеничный малыш так устал позировать для конкурса, что захотел спать. Поощрите котенка за его усердие лайками. Фотоснимок любимца прислала Оксана Тарасова.

Редакция «Комсомольской правды - Псков» ждет новых участников. Публикуйте фотографии своих пушистых питомцев к нам в альбом.