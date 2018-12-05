2018-12-05T15:30:26+03:00
Спорт

Анастасия Хорошева из «Комсомолки» признана лучшим спортивным журналистом Псковской области

Награждение прошло во время «Бала чемпионов» 5 декабря
Кирилл ВАХРУШЕВВладимир Кольцов
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Анастасия Хорошева из "Комсомольской правды - Псков" признана лучшим спортивным журналистом Псковской области.Анастасия Хорошева из "Комсомольской правды - Псков" признана лучшим спортивным журналистом Псковской области.Фото: Владимир Кольцов
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Анастасия Хорошева, которая до недавнего времени работала в редакции «Комсомольской правды – Псков», признана лучшим спортивным журналистом Псковской области. Именитые спортсмены, представители общественных организаций и спортивных движений номинировали ее за материалы, опубликованные в 2017 и 2018 годах на страницах газеты и на сайте издания.

- Анастасия – это профессионал высшего уровня. Кажется, она знает о спорте все или почти все, - отметила главный редактор «Комсомолки» в Пскове Ирина Потапова.- Какой спортсмен и в каком году получил ту или иную награду, занял то или иное место, с каким тренером занимался, с каким соперником встречался на ринге в конкретном году, сколько секунд он выиграл в финале гонки. О таких сотрудниках можно только мечтать. Она была украшением нашей редакции.

Анастасия Хорошева - лучший спортивный журналист Псковской области. Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

Анастасия Хорошева - лучший спортивный журналист Псковской области.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

Сейчас Анастасия переехала в Санкт-Петербург и выбрала для себя профессию, не связанную напрямую с журналистикой, однако награда нашла ее и там. Лично Настя Хорошева прибыть за дипломом не смогла, коллеги передадут его в ближайшее время.

- И мы искренне верим, что Настя еще вернется в профессию, - добавил редактор.

КСТАТИ

Традиционный «Бал чемпионов» прошел 5 декабря. На нем наградили выдающихся спортсменов Псковской области.

КОНКРЕТНО

Материалы Анастасии Хорошевой о спортсменах и спортивных состязаниях:

- Член национальной сборной России по академической гребле Павел Сорин о тренировках и звездной болезни (подробности).

- Пловец из Пскова Марк Мордовцев о тренировках и семейных традициях (подробности).

- Лучница Александра Савенкова о высоких требованиях к себе и умении не сдаваться (подробности).

- Гребец-академист Александр Матвеев о соперниках и самодисциплине (подробности).

- Скелетонист Владислав Марченков о любви к родному городу и стране (подробности).

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