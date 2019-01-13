«Преображение с «Комсомолкой» в Пскове: Что получат победительницы, какие мастера будут работать над их новыми образами

У каждой представительницы прекрасного пола хотя бы однажды возникает желание поменять свою жизнь. И первое, что приходит в голову, это кардинально изменить внешность. Однако, как это часто бывает, на красоту то времени не хватает, то денег жалко. И заветная мечта становится несбыточной. Но только не в этот раз!

«Комсомольская правда - Псков» запустила бьюти-проект «Преображение». Его участницам не потребует тратить свои силы на поиск мастеров и средства на их работу.

ЗА ЧТО СРАЖАЮТСЯ КОНКУРСАНТКИ

Помогать нашими участницам в преображении будут профессионалы своего дела в различных областях. Они на время проекта станут для наших конкурсанток настоящими феями-крестными, которые превратят их из Золушек в настоящих принцесс.

Мастера подберут для каждой конкурсантки индивидуальный образ, который подойдет участнице и подчеркнет ее лучшие стороны. Кстати сказать, наши дамы готовы к смелым экспериментам над внешностью.

- Я мечтаю о преображении с командой профессионалов. Мне хочется увидеть себя другой. Готова на любые эксперименты, - рассказала Светлана Ярыгина.

Большинство участниц находятся сейчас в декретном отпуске по уходу за ребенком. Молодые мамы все силы отдают своим малышам, а времени заняться собой у них не остается. Но, невзирая на статус «кормящей мамы», девушка всегда остается девушкой и хочет оставаться красивой.

- Я мама в декрете. Мама, которая хочет выглядеть хорошо. А то красота немножко подзавязла в семейном быту, - сообщила Виктория Сергеева. - От проекта жду преображения, тем более у меня в конце января день рождения.

В основном же участницы хотят чего-то нового в своей жизни. Но самое главное, ради чего девушки готовы экспериментировать над внешностью, это всегда оставаться в глазах своего мужчины неотразимой.

- Решила принять участие в проекте потому, что я всю свою жизнь люблю перемены, всегда готова экспериментировать и подбирать новые образы. Но, к сожалению, в данный момент без помощи профессионалов мне не справиться, так как все ресурсы в виде времени, сил и денег я отдаю двум своим любимым детям - дочери и сыну, - поделилась ожиданиями Дарья Никитина.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Итак, трем победительницам конкурса в качестве награды наши партнеры создадут новый имидж.

Одним из партнеров проекта выступил салон красоты «Модное место». От салона с участницами конкурса будет работать опытный броу-стилист, который предлагает нашим дамам широкий спектр услуг по уходу за бровями, начиная от обычной коррекции и заканчивая архитектурой бровей с нуля. Кроме того, салон красоты «Модное место» предоставляет конкурсанткам мастера по маникюру, так что аккуратные ноготки нашим участницам обеспечены. (Подробнее о партнере)

Помогать участницам проекта стать неотразимой будут мастера студии красоты «Beauty Forrest». Три профессиональных парикмахера поколдуют над прическами трех победительниц. В студии красоты рассчитывают на серьезное преображение наших участниц, начиная от смелой стрижки волос и заканчивая кардинальной сменой их цвета. (Подробнее о студии красоты «Beauty Forrest»)

Следующий партнер бьюти-проекта, который поработает над преображением наших участниц, -салон красоты «Малина». От салона зажечь в глазах девушек новые искорки вызвался специалист по косметологии. Мастер рассказала, что конкурсанткам будут предложены все классические процедуры в зависимости от их типа кожи, а также аппаратная косметология, ультразвук, микротоки лица и тела, а даже вакуумный массаж. (Подробности о партнере)

Ну, и конечно, какое же настоящее преображение без соответствующего макияжа, который способен подчеркнуть все сильные стороны лица и скрыть его недостатки. Профессиональный визажист Екатерина Козырева любезно предоставит свои услуги трем победительницам проекта. Мастер подберет нашим участницам тот макияж, который им подходит в большей степени, а также даст финалисткам небольшой мастер-класс. (Подробности о партнере)

КОНКРЕТНО

Познакомиться с участницами и проголосовать за них можно ЗДЕСЬ.