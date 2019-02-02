Народное признание: Кто стал обладателем общественной премии в Псковской области по итогам 2018 года

В здании Псковского академического театра драмы собирались гостей. Дамы в коктейльных платьях, мужчины в костюмах, даже те, кто предпочитает свитер и джинсы. Звучала легкая музыка. Но в воздухе висело напряжение. В руках у гостей мелькали пригласительные – попасть на церемонию вручения премии «Народное признание» можно только по специальным билетам. Мероприятие проводится один раз в году, но становится событием №1 для многих жителей региона.

НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ

Организатором премии на протяжении девяти лет выступает Псковское агентство информации. За эти годы лучшими среди лучших становились десятки людей и организаций. Их отмечают в разных номинациях: Сервис, Инициатива, Лидер, Открытие, Наша марка, Защита, Призвание, Талант, Событие, Поступок, Рекорд. В этом году появилась еще и категория #Команда2018.

Сами жители области выдвигали соискателей на премию. Первым шагом стало традиционное голосование на сайте информационного агентства, вторым – оценки экспертов, среди которых победители прошлых лет, специалисты в различных областях, общественники. До финала дошли только тройки сильнейших в каждой из номинаций. Но кому именно достанется кубок и диплом, оставалось загадкой еще какое-то время, как раз до того момента, как на сцене вскрывали конверты. И тогда из зала с волнением в глазах и счастливой улыбкой на лице поднимались победители – сильнейшие из сильнейших.

Ведущие торжественной церемонии вручения премии "Народное признание".Фото: Андрей СТЕПАНОВ

КТО ПОБЕДИЛ

В номинации «Сервис» победа досталась базе отдыха «Волынь». Едва были оглашены результаты, как в зале раздались восторженные крики. Команды поддержки у каждого из лидеров голосования были огромными, зрительный зал театра даже не смог вместить всех желающих.

В категории «Инициатива»победил тренер детской команды «Чайка-Юность» из Гдова Алексе Боженов, его отметили за организацию секции «Родительский футбол».

- До сегодняшнего дня я думал, что инициатива наказуема. Оказывается, нет, - пошутил он со сцены.

Зрители церемонии "Народное признание".Фото: Андрей СТЕПАНОВ

«Лидером» стал генеральный директор Псковского электромашиностроительного завода Александр Лазарев.

В номинации «Открытие» победа досталась Плюсскому комбинату по переработке отходов.

В категории «Наша марка» общественная премия вручена Псковскому электромашиностроительному заводу.

Сотрудник ГИБДД Александр Иванов, вынесший пенсионерку из загоревшейся после взрыва газа квартиры, победил в номинации «Защита».

В номинации «Признание» победа присуждена экс-заместителю начальника УМВД России по Псковской области Виктору Чернышеву.

В номинации «Признание» победа присуждена экс-заместителю начальника УМВД России по Псковской области Виктору Чернышеву.Фото: Дарья ХВАТКОВА

- Я хочу сказать спасибо «Комсомольской правде», которая меня выбрала и включила в этот конкурс, - отметил он. - За эти полтора месяца, особенно за последние две недели, я получил массу положительных эмоций. Мне звонили, со мною общались мои соратники. Я 35 лет проработал в правоохранительных органах. За эти несколько дней я проговорил более чем с 400 своих коллег, пенсионеров УМВД. Они рассказывали, когда они со мной встречались, что они помнили обо мне. И я фактически прожил больше половины своей жизни из 80 лет. И я ценю это, и горжусь этим. И это для меня хороший заряд на будущее, лет десять я еще точно проживу.

Статуэтку премии в номинации «Талант» вручили Новоржевскому народному театру. Награду принимала его режиссер Дарина Минаева, а большинство членов коллектива аплодировали в этот момент – почти весь театр прибыл на торжество.

Статуэтку премии в номинации «Талант» вручили Новоржевскому народному театру. Награду принимала его режиссер Дарина Минаева.Фото: Дарья ХВАТКОВА

«Событием» жители Псковской области назвали выступление в Пскове пилотажной группы «Русские витязи».

В номинации «#Команда2018» премию вручили Виталию Дидычу за проект «Street Workout», который нацелен на развитие спорта в регионе.

Великолукские школьники Никита Смирнов и Егор Иванов, спасшие тонувшую девочку, отмечены в номинации «Поступок». Мальчишки, кстати, со сцены обратились к собравшимся, к огромному залу, и попросили не выходить на лед.

Великолукские школьники Никита Смирнов и Егор Иванов, спасшие тонувшую девочку, отмечены в номинации «Поступок».Фото: Андрей СТЕПАНОВ

В категории «Рекорд» победа досталась курсанту Псковского филиала Академии ФСИН России, мастеру спорта по универсальному бою Ахмеду Нурмагомедову.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА

На церемонии присутствовали сотни жителей Псковской области. Среди них и первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

- Сегодня важно подчеркнуть и высказать слова благодарности всем номинантам, - подчеркнула она. – Я хочу поблагодарить всех их за поступки, за умения, за то, что они делают, чтобы наша жизнь стала лучше. Выше народного признания ничего нет.

Первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова.Фото: Дарья ХВАТКОВА

ФОТОРЕПОРТАЖ с мероприятия смотрите ЗДЕСЬ.