Участницы конкурса красоты «Мисс Псков – 2018» провели выходной день за занятием спортом
Участницы конкурса «Мисс Псков - 2018» провели один из своих выходных дней в спортзале. Как рассказал «Комсомольской правде - Псков» директор конкурса красоты Николай Королёв, за ними везде неустанно следовал фотограф.
Девушки занимались как аэробикой, так и силовыми упражнениями. На их выбор были тренажеры, гантели и даже боксерский ринг. Девушки надели перчатки и попробовали свои силы в боксировании груши.
Это не последняя фотосессия участниц конкурса. Совсем скоро фотоальбом «Мисс Псков – 2018» пополнят снимки с автошоу, которое пройдет третьего ноября.
КСТАТИ
В финальной части конкурса остались 14 участниц. К сожалению, по личным причинам борьбу за корону оставили две участницы: Ирина Калинина и Эдже Фырат. Кто победит из оставшихся участниц, мы узнаем 24 ноября.
Читатели «Комсомолки» также выбирают самую красивую участницу в голосовании на сайте издания.
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