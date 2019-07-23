Собрать припасы для белочки и залезть в дупло можно будет на «РосянкаFEST» в Пскове
Полистовский заповедник предлагает гостям праздника «РосянкаFEST» спортивные игры, которые расширят ваши знания о природе. Необычный и увлекательный интерактив по окружающему миру.
Прыгните в длину и узнайте, как прыгают животные Псковской области. Может быть, вы прыгаете, как заяц, а, может, как лягушка? Проверим.
Наверное, вы никогда не смели залезть в дупло? Теперь можно. На площадке будут смоделированы дупла, которые будут задействованы в подвижных играх.
А пушистой белочке вы поможете собрать припасы: находите шишечки и кидайте в корзину. Этакий баскетбол по-полистовски.
Спортивная площадка, сцена, экологические игры, мастер-классы, ремесленная ярмарка будут работать для вас с 11.00 до 15.00 в Детском парке 27 июля.
Узнавай о растениях и животных Полистовья вместе с праздником «РосянкаFEST».
ИСТОЧНИК KP.RU
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