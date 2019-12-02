Эксперты определили самые значимые события ноября в Псковской области
В Псковской области эксперты определили самые значимые события минувшего месяца. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», Псковское агентство информации запустило новый проект. В его рамках журналисты составили ТОП наиболее заметных и значимых для жизни региона событий.
Про приглашению редакции в реализации проекта «События месяца глазами экспертов» приняли участие общественники и парламентарии, депутаты и журналисты, а также представители научных кругов региона. Всем им предложили оценить значимость каждого из информационных поводов по 10-балльной шкале, а после сформировали рейтинг самых ярких событий.
В ноябре в ТОП-10 попали:
1 МЕСТО: Запуск еще одной, ночной пары «Ласточек».
2 МЕСТО: Избрание главой Пскова Елены Полонской.
3 МЕСТО: Отставка главы Печорского района Дмитрия Сопотова.
4 МЕСТО: Изменения в руководстве регионального отделения «Единая Россия».
5 МЕСТО: Срыв контрактов по предоставлению квартир детям-сиротам в Пскове по вине застройщика.
6 МЕСТО: Хирурги Псковской областной больницы впервые провели операцию мирового уровня - лапароскопическую резекцию поджелудочной железы и селезенки.
7 МЕСТО: Общественные слушания по первому этапу строительства производства «Титан-Полимера».
8 МЕСТО: Проведение международной научно-практической конференции #Безсрокадавности и рассекречивание документов о зверствах нацистов в Псковской области.
9 МЕСТО: Скандал с продажей Ведерников.рф бывшим чиновником администрации области Юрием Колесниковым.
10 МЕСТО: Создание регионального отделения Российского исторического общества (РИО).
ИСТОЧНИК KP.RU