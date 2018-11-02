Отобраны творческие номера конкурсанток для финала «Мисс Псков – 2018»

СЕГОДНЯ 21:48 2018-11-02T22:18:49+03:00

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Ресторан «Аристократь» отеля «Old Estate Hotel & SPA». На столах по периметру зала нет хлеба. Это неудивительно, ведь за ними сидят те, кто здесь исключительно ради зрелищ. Посетители в курсе, что вечер обещает быть творческим. Звучит динамичная музыка. К сцене выдвигаются одна за другой 12 девушек, ровно столько конкурсанток решились на это испытание.

– Приветствуем всех на конкурсе талантов от «Мисс Псков – 2018»! – объявляет о старте мероприятия директор проекта Николай Королёв. – Сегодня девушки будут удивлять творческими способностями! Какими? Секрет и для меня. Самый непредсказуемый этап!

Из-за стола жюри на сцену устремлены четыре пары глаз. Конкурсанток оценивают победитель конкурса «Мистер Псков – 2017» Никита Тропин, певица, ведущая и общественный деятель Алена Шайн, певица Анна Летунова и корреспондент «Комсомольской правды – Псков» Алексей Назаров.

Судьи конкурса Анна Летунова и Алена Шайн. Фото: Дмитрий Самосудов

ПЕРВЫЙ ВЫХОД

– Итак! Первая, кто поделится с публикой своим талантом, – Анна Любушкина! Вальс! Встречаем! – восклицает Николай Королёв.

На сценический паркет бесшумно заступают чёрные туфли Ани и её партнёра. Динамичную музыку сменяет более вязкая, бальная. Нежные прикосновения и короткие па танцоров перерастают в кружение. Сцена освобождается под аплодисменты.

– Сегодня мы увидим не только танцы, но и спорт! Следующая участница – Илона Кепеть! Она обожает баскетбол! Приветствуем! – объявляет ведущий.

Теперь по паркету скрипят кроссовки. Илона растворяется в агрессивном танце чирлидерши, но тут пипидастры сменяет баскетбольный мяч, кинутый мамой девушки. Номер завершается элементами фристайла.

– Третья конкурсантка – Рядова Анастасия! У этой участницы интересный танцевальный реквизит. Сейчас увидим, что она нам покажет! – заводит публику Николай Королёв. – Включайте музыку!

На сцене Настя в маске. Напротив вешалка с пальто. Девушка укутывает себя в него, затем танцует с этим импровизированным партнёром. И тут маска летит на пол. Под занавес смешанные движения Насти превращаются в чистую экспрессию.

– Браво! Четвёртая – Полина Василенко! – директор конкурса выносит на сцену мольберт.

Девушка подходит к рисунку. На нём – почти завершённый портрет «Мисс Псков – 2017» Алёны Прокопьевой. Не хватает только короны. Её Полина и дорисовывает.

– Эмоции фантастические! Решилась на такой номер, потому что оригинально, и лучшее, что я делаю – это рисую! – отмечает конкурсантка.

МЕДСЕСТРА И ЖАР-ПТИЦА

Николай Королёв зовёт к зрителям следующую участницу – Елизавету Черноок. На ней облегающее полупрозрачное платье до самого пола. В эротичном танце девушка демонстрирует дюжину гимнастических навыков, один из которых – шпагат. Зал тонет в рукоплесканиях. Мужчины ехидно улыбаются.

Елизавета Черноок. Фото: Дмитрий Самосудов

– Вот это да! А сейчас нас ждёт другой оригинальный номер. Некоторые предпочитают выражать талант через работу! Внимание! Маргарита Макаусова! – приветствует Риту ведущий.

Чего только не видел сценический паркет. Но не такое! На полу полотенце, на нем – манекен. Рядом Рита в одежде медсестры, на ее шее – стетоскоп.

Маргарита Макаусова. Фото: Дмитрий Самосудов

– Хочу, чтобы конкурс талантов был не только зрелищным, но ещё и полезным! Не стоит бояться помогать людям! Сейчас я покажу, как провести базовую сердечно-лёгочную реанимацию. Это нужно знать каждому, – уверяет участница.

Девушка проговаривает алгоритм действий, когда человеку нужна неотложная помощь. Учит, как проверить дыхательные пути и провести вентиляцию лёгких, а затем демонстрирует это в унисон высокочастотной музыке.

Далее к публике выходит Ксения Румянцев, начинает пропевать стихотворение Марины Цветаевой «Мне нравится, что вы больны не мной» и сбивается. Зрители безудержно хлопают, поддерживают конкурсантку, но тщетно.

– Всё выучила, но когда начала петь – текст вылетел из головы, – делится Ксюша после выступления.

– Что же. У нас настоящее реалити-шоу! Всё происходит на ваших глазах! – объясняет Николай Королёв. – Встречайте! Кристина Нетесова!

Номер этой участницы представляет собой настоящий танцевальный синтез, в котором смешались как балетные элементы, так и пластичные движения из аэробики.

– Очень экспрессивно, эмоционально! Жар-птица! – передаёт впечатления директор конкурса. – Теперь просим Оксану Слепнёву!

Белокурая девушка ложится на сцену и в танце поднимается с пола. Энергия ритма постепенно передаётся от бёдер к плечам и обратно. Мужская аудитория хлопает сильнее.

– Завораживающе! А сейчас выйдет Анна Игнатьева, которая прочтёт нам стихотворное произведение, – сообщает Николай Королёв.

СИМВОЛИЗМ

Появляется Аня. У неё в руках – сдутый зелёный воздушный шарик. Девушка произносит первые строчки, и многие понимают: язык – французский. Через определённое число строф участница надувает шарик, повторяет это неоднократно. Когда звучит последняя строчка – лопает его.

– Так лопнуло терпение лягушки, которая уже не могла выдерживать компанию вола, – подытоживает девушка. – Мораль: относись к людям, как они к тебе.

– Смело, – оценивает ведущий. – А теперь – предпоследняя конкурсантка Мария Бедрикова, которая танцевала в коллективе «Русские узоры».

Маша и её партнер выходят в аутентичных казацких костюмах, и начинаются настоящие народные пляски. Доходит до того, что парень пускается вприсядку. Публика резонирующе шумит.

– За такой оригинальный номер, за костюмы и музыкальную постановку спасибо руководителю «Русских узоров» Ирине Казимир и моему партнеру, танцору этого коллектива – Максиму Иванову! – благодарит за помощь Маша.

– Замыкает творческий конкурс – Анастасия Евдокимова, – объявляет Николай Королёв.

Финал "Мисс Псков - 2018" пройдёт 24 ноября в "Простории". Фото: Дмитрий Самосудов

Настя исполняет песню Земфиры «Искала» и тоже срывает овации. Сцена пустеет. Вердикт жюри: первое место – Маша Бедрикова, второе – Настя Евдокимова, третье – Илона Кепеть.

Теперь эти три девушки продемонстрируют свои номера зрителям финала «Мисс Псков – 2018», который состоится 24 ноября в «Простории».

КОНКРЕТНО

Выбрать свою победительницу проекта можно в голосовании ЗДЕСЬ.