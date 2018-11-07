Что покажут победительницы конкурса талантов «Мисс Псков – 2018» в финале

СЕГОДНЯ 13:26 2018-11-07T13:31:40+03:00

Девушки, составившие тройку лидеров, рассказали о подготовке мероприятию и поделились планами на финал

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По итогам конкурса талантов от «Мисс Псков – 2018» в тройку лидеров вошли Илона Кепеть, Анастасия Евдокимова, Мария Бедрикова.

Корреспондент «Комсомольской правды – Псков» узнал у победительниц, чем для них обернулся этот самый непредсказуемый конкурс самого яркого шоу Пскова.

РИТМ & МЯЧ

Илона Кепеть начала танец с чирлидинга, а закончила – баскетбольным фристайлом.

– В эмоциональном плане конкурс тяжело дался. Много о нём думала, сильно переживала, что ничего не получится. В зале, на тренировках не всё удавалось, – делится Илона. – Долго не знала, как именно выстроить номер. Хотелось выделиться, хоть как-то выразить себя через своё, редкое для девушки хобби.

Илона Кепеть призналась, что сильно переживала за свой номер. Фото: Дмитрий Самосудов.

Финалистка регулярно участвует в городских и региональных соревнованиях по баскетболу. Занимается им около 12 лет. Выступает за две псковские команды - «Энигму» и «Команду ПсковГУ», в форме которой и вышла на сцену.

– Начала номер с чирлидинга, потому что надо было как-то вступить, – продолжает Илона. – Фристайлом серьёзно не занимаюсь, но это всё-таки спорт, где владение мячом сливается с элементами танца, художественной гимнастики.

Финалистка конкурса красоты занимается баскетболом уже девять лет. Фото: Дмитрий Самосудов.

Как двигаться в стиле девушек из поддержки – конкурсантка помнит ещё со школы, со сборов в оздоровительном лагере «Титов».

– Что именно ждать от меня в финале – пока не знаю, но номер буду дорабатывать конкретно, – заключает Илона.

«ИСКАЛА» ОТ КАРАОКЕ ДО ФИНАЛА

Анастасия Евдокимова отмечена за исполнение песни Земфиры «Искала».

Главное, что надо сделать перед финалом - побороть волнение, считает Анастасия Евдокимова. Фото: Дмитрий Самосудов.

– Я очень счастлива, что моё выступление многим понравилось! Честно – нервничала, ведь публично не пела с 13 лет, но было сильное желание победить! – восклицает Настя. – Захотелось спеть «Искала», потому что любила исполнять её в караоке. Обожаю вокал!

В общеобразовательную и музыкальную школы девушка пошла одновременно.

– Я почти довольна результатом, хоть и учила текст, слушала песню и перед зеркалом перепевала её лишь в день конкурса, – отмечает Настя.

Анастасия Евдокимова с 13 лет не выступала перед публикой, но на конкурсе талантов решилась сделать это. Фото: Дмитрий Самосудов.

Участнице помешал подготовиться плотный рабочий график.

– Если всё получится, финальный номер будет ощутимо лучше этого, – уверяет девушка. – Когда выступала, поняла, что не всегда как надо попадаю в минус или беру нужную тональность, но это заметит только профи. Так что мне есть над чем работать, но главное – побороть волнение!

КАЗАЦКИЕ ПЛЯСКИ

Мария Бедрикова станцевала с партнёром казацкий народный танец, причём для выступления использовала аутентичные костюмы.

– Конкурс талантов – это буря эмоций! Мы переволновались, поэтому перепутали движения, что не сильно бросилось в глаза. Выкрутились! – восклицает Маша. – Я просто должна была выступить с таким номером. Казацкие танцы богаты на костюмы, совершенно другие движения! Очень нравится! Что будет танец – знала изначально.

На финальном гала-шоу этот танец будет выглядеть намного эффектней, уверяет Мария Бедрикова. Фото: Дмитрий Самосудов.

Девушка посвятила народной, классической, современной и эстрадной хореографии около 12 лет.

– Так вышло, что наша пара впервые репетировала лишь на самом конкурсе, за кулисами. А через считанные минуты отрабатывали номер уже перед всеми, – вспоминает Маша. – Ничего не складывалось. То партнёр заболел, то костюмы не дали, а из-за технических проблем музыка пропадала. Всё разрешилось в последний момент.

Чтобы найти пару и наряд, девушке понадобилось 3 дня.

– К финалу всё подработаем и выступим более слаженно. Будет тот же танец, но, вероятно, изменятся костюмы, выйдем в другом образе, – предполагает участница. – Ещё сильнее переключу внимание зрителей на себя. Это будет бомба!

На счету Маши уже две победы в мероприятиях от «Мисс Псков – 2018». Ранее за дефиле она получила ленточку «Мисс Хилово», теперь вот ее назвали лучшей в конкурсе талантов.

Чтобы найти костюмы, Марии понадобилось много времени. Фото: Дмитрий Самосудов.

Именно эти девушки выступят со своими творческими номерами в финале проекта, который состоится 24 ноября в «Простории».

КСТАТИ

Выбрать свою «Мисс Псков – 2018» читатели «Комсомолки» могут в голосовании здесь. Оно продлится до 22 ноября. Победительницу объявят 24 ноября, на заключительном этапе шоу.

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