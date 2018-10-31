В фотоконкурсе «Котябрь» претендент на победу набрал больше 900 голосов

СЕГОДНЯ 17:46 2018-10-31T18:07:10+03:00

Тройка лидеров на протяжении пары дней выглядит так, вмешается ли в это кто-нибудь еще? Фото: конкурсные фото участников.

В ходе жаркого голосования некоторым участникам удалось вырваться вперед и закрепить свои позиции

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Осенний фотоконкурс «Котябрь» взволновал читателей своей ежеминутной активностью. На протяжении недели участники менялись местами по количеству голосов. А редакция «Комсомольской правды - Псков» не успевала освещать происходящие изменения. Однако, в ходе неугомонной борьбы за лидерство все же наметились первые претенденты на победу.

На третьем месте уверенно восседает кот Бонифаций. У него 834 зрительских симпатий. От серебра котика отделает всего 51 голос.

Второе место находится в лапках у Аси. С разрывом в 34 голоса кошечка отстает от лидера конкурса. За Асю проголосовали 885 раз.

Ну и первое место занимает любимица публики Николь. У нее 919 голосов. На данный момент Николь является лидером «Котября».

Но голосование продолжается. У конкурсантов есть еще четыре дня, чтобы изменить предварительные итоги.

КОНКРЕТНО

Партнерами фотоконкурса «Котябрь» стали: ветеринарная клиника «Любовь и забота», салон «GROOM ROOM», магазин аквариумистики и зоотоваров «Природа», салон стрижек для собак и кошек «Городской стиль», ветеринарная клиники «Юрлемат».