На забеги «Маленького чемпиона» можно будет записаться до 7 ноября включительно

СЕГОДНЯ 12:23 2018-11-04T12:31:17+03:00

Малыши от 6 месяцев до 2 лет и 2 месяцев выйдут на старт 11 ноября

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Родителям малышей, которые хотят поучаствовать в осеннем забеге «Маленького чемпиона», нужно отметить в календаре три даты: 7, 9 и 11 ноября. В каждый из этих дней произойдёт важное событие для будущих участников.

В среду, 7 ноября, закрывается запись на забеги. Заявки будут приниматься до полуночи, а утром 8 ноября организаторы начнут звонить всем, кто прислал купоны. Это нужно, чтобы ещё раз проверить информацию об участниках, а затем сформировать списки по забегам. Так что держите мобильный телефон при себе, чтобы не пропустить звонок.

После того, как всех подавших заявки обзвонят, в официальной группе проекта появятся списки детей по забегам. Это произойдёт 9 ноября. Родителям нужно будет запомнить, в каком забеге и под каким номером бежит их ребёнок. В день праздника это существенно сократит время на регистрации.

Сами забеги станут частью семейного праздника «Маленький чемпион», который пройдёт 11 ноября в универсальном спортивном комплексе «Олимп». Начало регистрации участников в 10.00, а забеги и другие мероприятия начнутся в 10.30.

Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок стал участником забега, то ищите купон в газете «Комсомольская правда – Псков», заполняйте его и приносите или присылайте в редакцию издания. В первом случае заполненный купон приносите на Пароменскую, 21/33 (кабинет 27 на третьем этаже), во втором – отправляйте его фото или скан на почту info@pskovkp.ru (в теме письма укажите «Маленький чемпион_фамилия ребёнка». Так же нужно будет оплатить взнос – 300 рублей. Если будете подавать заявку лично, то оплату примут в бухгалтерии, а при онлайн-регистрации реквизиты придут ответным письмом.

Положение о празднике читайте здесь.

КСТАТИ

На площадке за победу поборются не только малыши. Этой осенью организаторы в качестве эксперимента решили допустить на дорожки детей старше двух лет. Им также предстоит ползком преодолеть десять метров (подробности).

Творческие семейства покажут свои умения в конкурсах командного стиля и командных газет, а самых стильных детей запишут в модные чемпионы.

Для пап маленьких участников тоже придумали состязания «Самый смелый папа». В этот раз на старт выйдут 12 человек.

ВАЖНО

Осенью 2018 году генеральным партнёром праздника стал детский центр «Понарошкино», а официальным партнёров выступила торговая сеть «Улыбка радуги».