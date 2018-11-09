Билеты на финал «Мисс Псков – 2018» поступили в продажу

СЕГОДНЯ 11:38 2018-11-09T11:39:16+03:00

Еще есть время, чтобы успеть попасть на итоговое шоу конкурса красоты "Мисс Псков - 2018". Фото: группа "Мисс Псков" в социальной сети "Вконтакте".

Чтобы попасть на шоу, – обратитесь в Дом офицеров

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Билеты на финал конкурса красоты «Мисс Псков – 2018» уже можно приобрести. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правде – Псков» директор конкурса Николай Королёв, билеты на заключительный этап шоу можно купить в кассе в Доме офицеров.

– Пока есть свободные места, включающие обслуживание, – сообщил Николай Королёв.

Помимо этого, директор проекта обратил внимание, что минимальная стоимость билета – 600 рублей. Сам же заключительный этап шоу «Мисс Псков – 2018» состоится 24 ноября в «Простории». Кроме традиционного дефиле, в финале некоторые конкурсантки выступят со своими творческими номерами. Эти девушки: Мария Бедрикова, Анастасия Евдокимов и Илона Кепеть – победили в конкурсе талантов проекта.

КСТАТИ

«Комсомольская правда – Псков» проводит голосование, где читатели сами выбирают «Мисс Псков – 2018». Оно идёт до 22 ноября, а результаты объявят на финале.

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За плечами конкурсанток несколько фотосессий. Можно полюбоваться красотками, окутанными цветным дымом, или пока они в спортзале. Кроме того корреспондетнт «Комсомолки» был членом жюри конкурса талантов.