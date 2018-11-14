У кого из участниц конкурса красоты «Мисс Псков – 2018» самый пышный бюст

В финал шоу «Мисс Псков – 2018», регионального этапа национального конкурса красоты «Мисс России», прошли 14 участниц. Почти на 2 месяца проект погрузил девушек в модельные будни.

Финалистка конкурса "Мисс Псков - 2018" Кристина Нетесова. Фото: Из группы "Мисс Псков - 2018".

Еще мэтр модельного бизнеса, знаменитый французский модельер Коко Шанель говорила: «Руки – визитная карточка девушки, шея – её паспорт, грудь – загранпаспорт». Поэтому корреспондент «Комсомольской правды – Псков» и решил разузнать, у кого из участниц проекта шанс на «загранпаспорт» выше.

Финалистка конкурса "Мисс Псков - 2018" Екатерина Мансурова. Фото: Из группы "Мисс Псков - 2018".

Оказалось, что у большинства финалисток размер груди – второй. В списке семь конкурсанток: обладательница титула «Мисс Акваполис» Елизавета Черноок, Ксения Румянцева, Полина Василенко, Кристина Нетесова, обладательница титулов «Мисс М-стиль», «Мисс Рено» Анна Любушкина, Екатерина Мансурова и Анастасия Евдокимова.

Финалистка конкурса "Мисс Псков - 2018" Ксения Румянцева. Фото: Из группы "Мисс Псков - 2018".

Если принять афоризм от Коко Шанель за аксиому, то среди всех финалисток первая в очереди на заграницу – «Мисс Хилово», победительница конкурса талантов, 17-летняя Мария Бедрикова, у которой третий размер груди.

Финалистка конкурса "Мисс Псков - 2018" Анна Любушкина. Фото: Из личного архива и из группы "Мисс Псков - 2018".

Она заняла первую строчку рейтинга «Самый пышный бюст «Мисс Псков – 2018». В ближайшее время «Комсомолка» расскажет читателям о самых высоких конкурсантках.

Финалистка конкурса "Мисс Псков - 2018" Мария Бедрикова - обладательница самого пышного бюста. Фото: Из личного архива и из группы "Мисс Псков - 2018".

ВАЖНО

На сайте «Комсомольской правды – Псков» проходит голосование за «Мисс Псков – 2018», где читатели могут выбрать свою победительницу. Отмечать фотографии финалисток можно раз в сутки. Голосование закончится 22 ноября. Результаты огласят на финале проекта – 24 ноября в «Простории». Билеты уже продаются.

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«Комсомолка» узнала, какой спорт предпочитают участницы шоу. Кроме того, корреспондент «Комсомолки» судил конкурс талантов «Мисс Псков – 2018» и взял комментарии у тройки победительниц.

КСТАТИ

В рамках проекта «Мисс Псков - 2018» финалисток регулярно фотографируют. Можно полюбоваться, как девушек окутывает цветной дым, как они занимаются в спортзале или позируют на подземном паркинге.