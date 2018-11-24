Онлайн-трансляция «Комсомольской правды - Псков» с финала конкурса «Мисс Псков - 2018»

Финал конкурса красоты «Мисс Псков - 2018»! После отбора участниц уже прошел целый месяц, теперь предстоит выбрать среди них победительницу. Если у вас не оказалось возможности быть в этот вечер в зале спортивно-развлекательного парка «Простория», то можно попасть в самую гущу событий через онлайн-трансляцию, организованную «Комсомольской правдой - Псков».

В зале уже все готово. Накануне вечером участницы конкурса красоты и все, кто принимает участие в заключительном шоу, отрепетировали все свои действия. В гримерках шоу стилисты подводят последние штрихи к образам девушек. Не меньше их к этому вечеру готовился и директор конкурса «Мисс Псков - 2018» Николай Королев.

Вы узнаете обо всем, что произойдет в зале этим вечером.

КСТАТИ

На сайте «Комсомолки» у каждой конкурсантки есть индивидуальная страничка:

Бедрикова Мария

Василенко Полина

Евдокимова Анастасия

Игнатьева Анна

Кепеть Илона

Любушкина Анна

Макаусова Маргарита

Мансурова Екатерина

Нетесова Кристина

Румянцева Ксения

Рядова Анастасия

Слепнева Оксана

Черноок Елизавета

КОНКРЕТНО

Фотосессии:

В клубах цветного дыма;

В спортивном зале;

На подземном паркинге;

В образах шахматных фигур;

В аквапарке.