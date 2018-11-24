2018-11-24T19:51:16+03:00
Звезды

Онлайн-трансляция «Комсомольской правды - Псков» с финала конкурса «Мисс Псков - 2018»

На сайте издания можно следить за тем, как выбирают главную красавицу Псковской области
Виталий Суриков
Поделиться:
Участницы "Мисс Псков - 2018" ждали финального гала-шоу уже больше месяца. Фото: группа "Мисс Псков - 2018" в социальной сети "Вконтакте".Участницы "Мисс Псков - 2018" ждали финального гала-шоу уже больше месяца. Фото: группа "Мисс Псков - 2018" в социальной сети "Вконтакте".
Изменить размер текста:

Финал конкурса красоты «Мисс Псков - 2018»! После отбора участниц уже прошел целый месяц, теперь предстоит выбрать среди них победительницу. Если у вас не оказалось возможности быть в этот вечер в зале спортивно-развлекательного парка «Простория», то можно попасть в самую гущу событий через онлайн-трансляцию, организованную «Комсомольской правдой - Псков».

В зале уже все готово. Накануне вечером участницы конкурса красоты и все, кто принимает участие в заключительном шоу, отрепетировали все свои действия. В гримерках шоу стилисты подводят последние штрихи к образам девушек. Не меньше их к этому вечеру готовился и директор конкурса «Мисс Псков - 2018» Николай Королев.

Вы узнаете обо всем, что произойдет в зале этим вечером.

КСТАТИ

На сайте «Комсомолки» у каждой конкурсантки есть индивидуальная страничка:

Бедрикова Мария

Василенко Полина

Евдокимова Анастасия

Игнатьева Анна

Кепеть Илона

Любушкина Анна

Макаусова Маргарита

Мансурова Екатерина

Нетесова Кристина

Румянцева Ксения

Рядова Анастасия

Слепнева Оксана

Черноок Елизавета

КОНКРЕТНО

Фотосессии:

В клубах цветного дыма;

В спортивном зале;

На подземном паркинге;

В образах шахматных фигур;

В аквапарке.

Еще больше материалов по теме: «Конкурс красоты "Мисс Псков"»

Онлайн-трансляция

Читать
Комсомольская правда
@KP_PSKOV

"Мисс Псков - 2018" - Елизавета Черноок. У девушки в руках сертификат на 100 тысяч рублей, на глазах - слёзы счасть…

Читать
Комсомольская правда
@KP_PSKOV

"Вторая вице-мисс Псков - 2018" - Полина Василенко. "Мисс КП-Псков" сможет провести для себя "Модную революцию" на…

Читать
Комсомольская правда
@KP_PSKOV

"Мисс зрительских симпатий" - Мария Бедрикова. Вторая ленточка у конкурсантки. В подарок ей достается трехмесячный…

Читать
Комсомольская правда
@KP_PSKOV

"Мисс спонсорских симпатий" - Анастасия Рядова. Абонемент на полгода в фитнес. "Мисс интернет-голосование ПАИ" - Ок…

Читать
Комсомольская правда
@KP_PSKOV

"Мисс Рено" - Анна Любушкина. Конкурсантке вручают фирменный чемоданчик от автопроизводителя. Девушка еще принимает…

Читать
Комсомольская правда
@KP_PSKOV

А вот и она. "Мисс Комсомольская правда - Псков" - Полина Василенко. Главный редактор Ирина Потапова вручает ей сер…

Читать
Комсомольская правда
@KP_PSKOV

"Мисс фото" - Кристина Нетесова. В подарок - сертификат от фотографа Татьяны Родиной. "Мисс Акваполис" - Елизавета…

Читать
Комсомольская правда
@KP_PSKOV

"Мисс овация" - Илона Кепеть. Ей вручают сертификат на две тысячи рублей в "NATA INN GRILL & DANCE". "Мисс Beauty Q…

Читать
Комсомольская правда
@KP_PSKOV

"Мисс Хилово" - Мария Бедрикова. Подарок - тур выходного дня в это замечательное место. Отлично можно отдохнуть и восстановить силы.

Читать
Комсомольская правда
@KP_PSKOV

"Мисс Грация" - Маргарита Макаусова. Ей дарят квартальный абонемент в один из псковских фитнес-клубов.

Читать
Комсомольская правда
@KP_PSKOV

Погнали по номинациям. "Мисс Rabe" - Евдокимова Анастасия. Ей достается сертификат на 10 тысяч в этот магазин брендовой одежды.

Читать
Комсомольская правда
@KP_PSKOV

Члены жюри говорят о высокой организации шоу, уверяют, что конкурс красоты в Пскове - это мировой уровень. Николай…

Читать
Комсомольская правда
@KP_PSKOV

Итак. Они поднимаются на сцену. Самые красивые девушки Псковской области. Позади двухмесячные испытания, тренировки…

Читать
Комсомольская правда
@KP_PSKOV

- Вас не слышно. Люди, вы где?- кричит Николай между припевом и куплетом. - Пускай у вас всегда будет цвет настроен…

Читать
Комсомольская правда
@KP_PSKOV

В зале звучит "Цвет настроения синий". Николай Королев как всегда хорош. Но пока идет его номер, результаты никто н…

Читать
Комсомольская правда
@KP_PSKOV

Какое томительное ожидание. Зрители заняли свои места. На сцене еще один номер от танцоров из Латвии. Судьи рассели…

Читать
Комсомольская правда
@KP_PSKOV

В конкурсе антракт. В зале зажгли свет. Зрители помчались курить. Ну, да, вредная привычка. Но с такими испытаниями…

Читать
Комсомольская правда
@KP_PSKOV

- Самые смелые и красивые девушки на сцене. За эти 2,5 месяца эти девчонки перестроили все в своей жизни, отношение…

Читать
Комсомольская правда
@KP_PSKOV

И вновь все конкурсантки поднимаются на сцену. Даже, что сошли с дистанции. Через пару минут назовут победителей в…

Читать
Комсомольская правда
@KP_PSKOV

Ё-мое. Наш корреспондент передает из-за кулис: сошедшие с дистанции девчонки жалуются - прически расплылись, судьи…

Читать
Комсомольская правда
@KP_PSKOV

Судьи покинули зал, переместились в переговорную комнату, где вынесут свой вердикт и назовут победительницу "Мисс Псков 2018".

Читать
Комсомольская правда
@KP_PSKOV

Очередная музыкальная пауза. Группа "Персики". Растут девчонки. Спелись. Зазвучали, наконец. Приятно и посмотреть и…

Читать
Комсомольская правда
@KP_PSKOV

Девушки, которые не прошли в следующую стадию конкурса, не скрывают своих эмоций. За кулисами гала-шоу слёзы. У мно…

Читать
Комсомольская правда
@KP_PSKOV

В конкурсе остались пять девушек: Анна Игнатьева, Полина Василенко, Анастасия Рядова, Елизавета Черноок, Анна Любуш…

Читать
Комсомольская правда
@KP_PSKOV

Вот черт. Очередные расставания. Уходят Анастасия Евдокимова, Ксения Румянцева, Илона Кепеть, Мария Бедрикова, Окса…

Читать
Комсомольская правда
@KP_PSKOV

Мы не сглазили. Все девчонки справились с заданиями. На наш взгляд, самое сложно задание досталось Полине Василенко…

Читать
Комсомольская правда
@KP_PSKOV

Вау! Девушкам предложили по теням назвать то, что в них зашифровано. Например, профиль Майкла Джексона, персонажей…

Читать
Комсомольская правда
@KP_PSKOV

- Впереди разговорно-интеллектуальный конкурс, - объявил Николай Королев, ведущий финала конкурса красоты "Мисс Пск…

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Победительницей «Мисс Псков - 2018» стала Елизавета Черноок
Спортсмены из Новоржева участвуют в «Хрустальной туфельке – 2018».
В Пскове на Коммунальной состоится ярмарка вакансий
В первом чтении депутаты рассмотрят вопросы по бюджету Пскова
В Пскове директор за 2 часа нашёл деньги на оплату долга и избежал ареста имущества
Перед финалом «Мисс Псков – 2018» участницы провели главную репетицию
Стали известны площадки проведения теста по истории Отечества в Пскове
Стартовал прием документов на соискание премий администрации Псковской области
Новым председателем Молодежного парламента в Псковской области стал Владимир Яковлев
Новогодняя ярмарка подарков ручной работы «ART-ель» пройдет в Пскове
Псковская кавер-группа «Drum&Jazz» номинирована на премию «Народное признание – 2018»
В Пскове проездные билеты на декабрь не подорожают