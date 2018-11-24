Онлайн-трансляция «Комсомольской правды - Псков» с финала конкурса «Мисс Псков - 2018»
Финал конкурса красоты «Мисс Псков - 2018»! После отбора участниц уже прошел целый месяц, теперь предстоит выбрать среди них победительницу. Если у вас не оказалось возможности быть в этот вечер в зале спортивно-развлекательного парка «Простория», то можно попасть в самую гущу событий через онлайн-трансляцию, организованную «Комсомольской правдой - Псков».
В зале уже все готово. Накануне вечером участницы конкурса красоты и все, кто принимает участие в заключительном шоу, отрепетировали все свои действия. В гримерках шоу стилисты подводят последние штрихи к образам девушек. Не меньше их к этому вечеру готовился и директор конкурса «Мисс Псков - 2018» Николай Королев.
Вы узнаете обо всем, что произойдет в зале этим вечером.
КСТАТИ
На сайте «Комсомолки» у каждой конкурсантки есть индивидуальная страничка:
КОНКРЕТНО
Фотосессии:
Еще больше материалов по теме: «Конкурс красоты "Мисс Псков"»