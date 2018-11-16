Какие конкурсантки «Мисс Псков – 2018» самые высокие

Некоторые финалистки «Мисс Псков – 2018» не разделяют популярного предубеждения, что Мисс России должна быть высокой. Оксана Слепнёва, Анна Игнатьева и Мария Бедрикова сошлись во мнении, что обязательные атрибуты главной красавицы страны – привлекательное тело и насыщенный внутренний мир, а не какие-то сантиметры роста. Эти девушки заметно ниже многих участниц шоу.

Так кто же они – рослые конкурсантки проекта? Корреспондент «Комсомолки» составил ТОП-5 самых высоких претенденток на корону «Мисс Псков – 2018».

Финалистка "Мисс Псков - 2018" Полина Василенко. Фото: группа конкурса красоты в социальной сети "Вконтакте" и личный архив участницы.

На пятом месте – 16-летняя первокурсница отделения архитектуры колледжа ПсковГУ Полина Василенко, рост которой – 177,5 сантиметров. Сейчас она набрала около 900 лайков и пока что выигрывает в голосовании «Комсомолки» за титул главной красавицы региона по версии читателей.

Финалистка "Мисс Псков - 2018" Анастасия Рядова. Фото: группа конкурса красоты в социальной сети "Вконтакте" и личный архив участницы.

Четвёртую строчку списка открывает 17-летняя одиннадцатиклассница средней общеобразовательной школы № 2 Анастасия Рядова. Её параметр – 178 сантиметров.

Финалистка "Мисс Псков - 2018" Елизавета Черноок. Фото: группа конкурса красоты в социальной сети "Вконтакте" и личный архив участницы.

В лидерах топа сразу три участницы. Это 16-летняя десятиклассница средней общеобразовательной школы № 1 из Острова, «Мисс Акваполис» Елизавета Черноок, «Мисс М-стиль», «Мисс Рено» 18-летняя первокурсница финансово-экономического факультета ПсковГУ Анна Любушкина и 22-летняя медсестра частной клиники Маргарита Макаусова. Их рост – 181 сантиметр.

Финалистка "Мисс Псков - 2018" Анна Любушкина. Фото: группа конкурса красоты в социальной сети "Вконтакте" и личный архив участницы.

Следующее, что узнают читатели «Комсомолки» о финалистках проекта, – бёдра какой участницы ближе к бёдрам Ким Кардашьян.

Финалистка "Мисс Псков - 2018" Маргарита Макаусова. Фото: группа конкурса красоты в социальной сети "Вконтакте" и личный архив участницы.

ВАЖНО

«Комсомольская правда – Псков» проводит голосование, где читатели могут выбрать свою «Мисс Псков – 2018» (https://www.pskov.kp.ru/daily/26899.4/3943619/). Ставить лайки за участниц можно раз в 24 часа. Голосование закончится 22 ноября. Победительницу назовут на финале проекта, который пройдёт 24 ноября в «Простории». Билеты на финал уже продаются в Доме офицеров.

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«Комсомолка» узнала, у кого из претенденток на титул «Мисс Псков – 2018» самый пышный бюст. Помимо этого, теперь известно и то, каким спортом увлекаются претендентки. Также корреспондент «Комсомольской правды – Псков» судил конкурс талантов, проводимый в рамках шоу, и получил от победительниц комментарии о мероприятии.

КСТАТИ

Фотографы от «Мисс Псков – 2018» постоянно фотографируют финалисток проекта. Можно посмотреть, как конкурсантки выглядят в цветном дыме, тренируются в спортзале и в брендовых вещах позируют на подземном паркинге.