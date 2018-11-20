Бедра каких финалисток «Мисс Псков – 2018» нельзя не заметить

Близится финал конкурса красоты, настоящего реалити-шоу «Мисс Псков – 2018». В конце этой недели зрители попрощаются с участницами проекта, за успехами которых следили два месяца. Говорят, женщин встречают по ногам (кстати, здесь – о высоких длинноногих красавицах), а провожают – по ягодицам. Поэтому корреспондент «Комсомолки» выделил для читателей, какие девушки точно не смогут уйти незаметно. Ведущий критерий нового ТОПа претенденток – объем бедер.

Третье место ТОПа за финалистками, чей объем бедер – 93 сантиметра. Речь о следующих участницах: «Мисс Хилово», победительница конкурса талантов, девушка с самым пышным бюстом на проекте Мария Бедрикова;

Финалистка "Мисс Псков - 2018" Мария Бедрикова. Фото: группа в социальных сетях "Мисс Псков - 2018".

«Мисс М-стиль», «Мисс Рено» Анна Любушкина;

Финалистка "Мисс Псков - 2018" Анна Любушкина. Фото: группа в социальных сетях "Мисс Псков - 2018" и личный архив.

Маргарита Макаусова;

Финалистка "Мисс Псков - 2018" Маргарита Макаусова. Фото: группа в социальных сетях "Мисс Псков - 2018".

Ксения Румянцева.

Финалистка "Мисс Псков - 2018" Ксения Румянцева. Фото: группа в социальных сетях "Мисс Псков - 2018".

Бедра претендентки, занимающей 2 строчку рейтинга, сантиметровая лента обвила на отметке 95. Эта финалистка в тройке лидеров конкурса талантов – Илона Кепеть.

Финалистка "Мисс Псков - 2018" Илона Кепеть. Фото: группа в социальных сетях "Мисс Псков - 2018" и личный архив.

Фавориткой ТОПа стала Елизавета Черноок, обхват – 96 сантиметров. Лиза – одна из самых высоких участниц проекта. И, кстати, она уже стала обладательницей титула «Мисс Акваполис».

Финалистка "Мисс Псков - 2018" Елизавета Черноок. Фото: группа в социальных сетях "Мисс Псков - 2018".

До заветных показателей списка немного не дотянули Екатерина Мансурова и Анастасия Рядова. Показатель конкурсанток – 92 сантиметра.

ВАЖНО

В финале «Мисс Псков – 2018» , который пройдет 24 ноября в «Простории» (подробнее о билетах), коронуют главную красавицу области. Там же объявят и победительницу по итогам голосования читателей «Комсомолки». Свой голос за понравившуюся конкурсантку можно отдать раз в сутки вплоть до 22 ноября. В голосовании лидирует Полина Василенко, вторая – Мария Бедрикова, а на третьей ступеньке – Илона Кепеть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Псковская «Комсомолка» узнала, каким спортом занимаются претендентки на титул «Мисс Псков – 2018». А ещё наш корреспондент спросил у лидеров конкурса талантов, как им далось самое непредсказуемое испытание проекта.

КСТАТИ

За время проекта девушки поучаствовали в нескольких тематических фотосессиях. Например, можно полюбоваться красавицами в облаках цветного дыма, на занятиях в спортзале, на подземной парковке и необычных образах шахматных фигур.